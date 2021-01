Wie könnte ein verschärfter Lockdown in NRW aussehen?

Das könnte sich nach Meinung von Prof. Michael Hallek von der Uniklinik Köln jedoch schnell ändern. " Das einzige, was uns langfristig wirklich helfen wird, sind ganz niedrige Fallzahlen ", sagt er. " Denn sonst riskiert man bei den aggressiveren, schneller wachsenden Mutationen des Virus ganz schnelle Ausbrüche ." Diese könnten die Einzelfallverfolgung dann wieder unmöglich machen.

Ähnlich bewertet auch der RKI-Präsident Prof. Lothar Wieler die Virus-Mutationen. " Sie könnten sich auch hier durchsetzen und zu noch mehr Fällen in noch kürzerer Zeit führen ", so Wieler. " Es besteht also die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert. "

Mobilität

Um die Übertragung des Coronavirus zu reduzieren, hatten sich Bund und Länder bei ihren Beratungen vor zehn Tagen darauf geeinigt, in sogenannten "Hot Spots" die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken. Demnach sollten sich Bewohner von Kreisen und Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt, nur 15 Kilometer weit von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

Das Land NRW verzichtete jedoch darauf, diese Maßnahme in seine Corona-Schutzverordnung aufzunehmen. Damit liegt es bei den Kreisen und kreisfreien Städten, ob sie den Bewegungsradius der Menschen einschränken wollen oder nicht. Diese Beschränkung könnte bei der Diskussion um eine Verschärfung des Lockdowns jedoch durchaus relevant werden.

Denn nach Mobilitäts-Daten, die das RKI erfasst, sind die Menschen in NRW seit Anfang des Jahres wieder mehr unterwegs. Demnach war die Mobilität mit dem Beginn des harten Lockdowns am 16. Dezember im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um bis zu 37 Prozent gesunken - ähnlich wie beim Lockdown im Frühjahr 2020. Bis zum 10. Januar stieg diese Quote jedoch wieder auf ein Level, das nur noch 19 Prozent unter dem normalen Niveau lag - Tendenz steigend.