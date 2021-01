NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) hat sich nach der Bund-Länder-Videokonferenz zur Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen am späteren Dienstagabend in Düsseldorf mit einem eindringlichen Appell zu Wort gemeldet: Er erinnerte an den zeitlichen Vorsprung, den Deutschland in der ersten Welle der Pandemie hatte, weil man aus den Ereignissen im italienischen Bergamo gelernt habe.

Nun drohe mit der Virus-Mutation aus Großbritannien, dass die Infektionszahlen explodieren. Darum müsse man die Zeit jetzt für eine Vorsorge nutzen: "Wir befinden uns in einem hoffnungsvollen, aber auch kritischen Moment der Pandemie." Auch wenn in NRW die Zahlen sinken, während sie im Bund stagnieren, sei jetzt nicht die Zeit für Öffnungen: "Das Signal heute ist: Wir wollen, dass es bei den Regelungen, die wir heute haben, bleibt."

Verlängerung und Verschärfung

Laschet fasste die Maßnahmen zusammen, auf die sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel geeinigt hatten. Die aktuell geltenden Regelungen werden über den 31. Januar hinaus bis zum 14. Februar verlängert. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiter. Das bedeutet für NRW, dass sich im öffentlichen Raum nur Personen eines Haushalts mit einer weiteren Person treffen dürfen.

Schulen und Kitas werden als erste öffnen

Besonders strittig bei den Bund-Länder-Verhandlungen war die Frage der Schulen und Kitas. Laschet gab das Versprechen ab, sobald die Infektionszahlen es ermöglichen, würden die Schulen und Kitas als erstes wieder geöffnet. Kinder hätten eine Sehnsucht nach Bildung und nach ihren Freunden.

Bund und Länder hatten beschlossen, dass auch diese Einrichtungen bis zum 14. Februar weitestgehend schließen. Der NRW-Ministerpräsident deutete aber an, dass es je nach Infektionslage auch eine frühere Öffnung in NRW geben könnte.