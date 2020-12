Harter Lockdown: Diese Vorschläge liegen auf dem Tisch

In dieser Frage ist mit Widerstand aus NRW zu rechnen. Die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten immer wieder versichert, dass Schulen und Kitas in der Pandemie offen bleiben werden. Am Dienstag hat das NRW-Schulministerium dies noch einmal bekräftigt. Vorschlag zur Güte: Wenn notwendig, könne " Wechselunterricht schulscharf eingerichtet werden ", also in Einzelfällen erlaubt werden.

Weihnachten

Erst vor wenigen Wochen haben sich Bund und Länder auf weniger strenge Kontaktbegrenzungen an den Weihnachtsfeiertagen geeinigt - zehn Personen aus mehreren Haushalten dürfen demnach gemeinsam feiern. Nicht mitgezählt werden Kinder unter 14. Angesichts der kritischen Infektionslage könnten die Lockerungen gestrichen werden. Das hieße: Nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürften das Fest miteinander verbringen.