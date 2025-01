Es kann verwirren. Einerseits heißt es: PFAS -Chemikalien können die Gesundheit gefährden. Anderseits heißt es: Diese Stoffe sind allgegenwärtig - in Outdoor-Jacken, Teflon-Pfannen und Einwegbechern, aber auch in der Luft, im Wasser und in Lebensmitteln. Sind sie also wirklich so schlimm? Wo tauchen sie auf? Und was kann davor schützen? Fragen und Antworten:

PFAS ist die Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das sind etwa 10.000 Industriechemikalien. Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch sehr stabil. Ihre Anwendung ist weit verbreitet.

PFAS gelten als Ewigkeits-Chemikalien, denn sie sind biologisch nicht abbaubar. Sie reichern sich also in der Umwelt an. Für einige PFAS-Chemikalien ist bereits nachgewiesen, dass sie diese Krankheiten verursachen können:

Krebs

Leberschäden

Hormonstörungen

Schädigungen des Immunsystems

Die PFAS-Untergruppen PFOA , PFHxA und teilweise auch PFOS sind in der Europäischen Union bereits verboten. Weil ein Nachweis für jede einzelne Chemikalie zu aufwendig und zu langwierig wäre, wird in der EU derzeit diskutiert, sie komplett zu verbieten. Dieser Plan schreckt die Industrie seitdem auf.

Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW

Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, sagte schon 2023 im Interview: " Natürlich weichen die Unternehmen dann aus. Das würde unter dem Strich Deindustrialisierung bedeuten, wenn wir bestimmte Rohstoffe hier nicht mehr erhalten und verarbeiten dürfen, solange es keine Ersatzrohstoffe gibt. "

Ein Argument: Oft gebe es keine guten Alternativen zu PFAS. Unter Umwelt- und Gesundheitsforschern hingegen in die Ansicht weit verbreitet, dass ein umfassendes Verbot dieser Chemikalien sinnvoll wäre.