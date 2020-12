Corona im Pflegeheim: Mehr Hilfe und Schutz für die Ältesten dringend nötig

Ausbrüche in Altenheimen nehmen zu

Eine Ausnahme gibt es und die wiegt besonders schwer: Bei den über 90-Jährigen liegt die 7-Tages-Inzidenz in der ersten Dezemberwoche bei 412, bei den über 85-Jährigen bei 253 und bei Menschen über 80 ist der Wert immerhin noch bei 142. Woran liegt das?

Ab 80 steigt die Pflegequote stark an. Bei den 80-Jährigen liegt sie schon bei knapp über 20 Prozent, ab 90 ist sie bei 60 Prozent. Seit Anfang Oktober nimmt der Anteil der Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen kontinuierlich zu. Seitdem wurden über 20.000 Fälle in diesem Umfeld gemeldet.

Ausbrüche in diesem Bereich sind zudem in der Regel größer, bei 97 Prozent dieser Ausbrüche sind fünf oder mehr Fälle betroffen. Ihr Anteil an allen Fällen im Ausbruchsgeschehen ist in den vergangenen Wochen stetig angestiegen.