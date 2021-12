Immunologin: "Bei den Corona-Zahlen stockt mir der Atem"

WDR: Wird Omikron auch nicht die letzte Coronavirus-Variante sein?

Falk: Das hängt sehr davon ab, wie wir in der Welt mit der Frage umgehen, wie die Impfstoffe verteilt sind. Denn bis jetzt war es immer so, dass die Virusvarianten in Ländern aufgetaucht sind, wohl sehr viel Virus in der Gesellschaft war. Es ist in Südafrika jetzt auch wieder der Fall gewesen, sodass wir wirklich darauf achten müssen, dass die Welt auch Impfstoff bekommt, der ja wirklich sehr, sehr ungleich verteilt ist. Daher kann man nicht ausschließen, dass es weitere Varianten gibt. Wir sollten als Weltgemeinschaft dringend dafür sorgen, dass die ganze Welt Impfstoff bekommt, damit möglichst wenig neue Varianten die Chance haben, sich zu entwickeln.

WDR: Es gibt Menschen, die geimpft sind und das jetzt hören und die sagen: "Da ist ja so viel im Fluss. Immer neue Varianten, Impfstoffe müssen nachgebessert, angepasst werden. Da warte ich doch lieber jetzt noch mit einer Auffrischungsimpfung, sonst muss ich in sechs Monaten vielleicht ohnehin schon wieder ran". Was empfehlen Sie denen?

Falk: Das ist keine so gute Idee. Und zwar deshalb, weil die Impfstoffe, die wir jetzt haben, eine sehr gute Grundimmunisierung machen. Wir impfen ja mit der Original-Sequenz aus diesem Stachelprotein, das Spike-Protein. Und da sind die größten Bestandteile nach wie vor identisch auch bis zur Omikron-Variante. Das heißt gegen alle diese schönen Regionen von diesem großen Spike-Protein bilden wir Antikörper nach der Impfung. Das kann man sehr gut messen. Und die meisten dieser Antikörper sind auch noch aktiv.

Also ist die Grundimmunisierung mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, die allerbeste Idee. Das kann sein, dass wir da noch mal eins draufsetzen nächstes Jahr. Wenn die angepassten Impfstoffe da sind, dann können wir auch verhindern, dass Menschen sich anstecken, weil wir dann auch gegen die Regionen, die sich verändert haben, neue Antikörper bilden.

Aber die Antikörper, die wir jetzt haben, sind ja trotzdem sehr aktiv. Vor allem die T-Zellen, die sozusagen dann noch die dritte Abwehrlinie sind. Wenn eine Zelle mal infiziert ist, werden die T-Zellen auf den Plan gerufen, also ist aus diesem Grund die Grundimmunisierung mit den aktuellen Impfstoffen, die allerbeste Idee. Das sollte man bitte tun. Gerade wenn man noch nicht geimpft ist, weil wenn man das jetzt so sieht, wie Omikron sich verhält, muss man davon ausgehen, dass spätestens Omikron einen dann erwischt und das kann man sich echt ersparen, indem man sich impfen lässt.