Familien unter Druck durch Homeschooling: Was Eltern jetzt helfen kann

WDR: Frau Büttner, Sie sind selbst Mutter und haben zwei Kinder zuhause, wie sieht Ihr Alltag gerade aus?

Büttner: Mein Alltag ist momentan wie der von so vielen ein Ding der Unmöglichkeit. Ich versuche, mit meiner älteren Tochter den Schultag zu strukturieren und bespaße nebenbei die Kleine. Das darf aber nicht zu unterhaltsam sein, denn dann hat die Große keine Lust mehr auf ihre Schulsachen. Dann gucke ich irgendwann auf die Uhr: Oh Mist, jetzt muss ich was kochen.

Zwischendurch schreibe ich Mails, habe irgendwelche Calls. Nachmittags versuche ich noch, alle einmal nach draußen zu scheuchen, aber man kann ja kaum etwas machen. Abends arbeite ich dann noch lange.

WDR: Die Kinder bekommen Zeugnisse, hoffentlich gute Noten - was wünschen Sie sich zum Halbjahres-Ende?

Büttner: Ein Zeugnis möchte ich nicht, denn ich bin ja keine Lehrerin, aber so eine "warme Dusche", wie sie Kinder manchmal kriegen - das wäre mal schön. Dass mal einer sagt: Ihr Eltern, ihr macht das gut. Da das aber momentan naturgemäß selten jemand sagt, mache ich das jetzt für alle Eltern: Ihr seid gut. Ihr gebt euer Bestes. Und das macht ihr gut! Seid nicht so streng zu euch. Niemand ist perfekt - und in einer Pandemie schon gar nicht.