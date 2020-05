Heimunterricht: Über die Hälfte der Schüler ohne Feedback

Der Austausch zwischen Schülern und Lehrern verläuft beim Homeschooling in der Corona-Krise nicht immer zufriedenstellend. Zwar bekommen die Schüler Aufgaben und Übungen, die sie zuhause erledigen sollen. Auf eine Korrektur oder ein sonstiges Feedback von den Lehrern warten sie oft vergebens.

Das zeigt ein Mail-Wechsel, der dem WDR vorliegt: "Ich habe gehört, dass man die Aufgaben, die man gemacht hat, an die Lehrerin schicken soll" , schreibt ein Schüler. Seine Lehrerin antwortet: "Das machen wir bei uns in der Stufe 4 nicht."

Das ist offenbar kein Einzelfall, wie eine Umfrage des Elternvereins NRW zum Homeschooling ergeben hat. "Wir haben am 25. April eine landesweite Befragung gestartet und in nur zwölf Tagen haben sich 1.058 Eltern daran beteiligt" , sagte die Vereinsvorsitzende Andrea Heck am Dienstag (12.05.2020) dem WDR .

Konzept für Kommunikation gefordert

Die Ergebnisse: Mehr als die Hälfte der Schüler (58,5 Prozent) bekam keine regelmäßige Korrektur oder ein Feedback auf ihre Aufgaben. Knapp ein Drittel der Eltern hatte bisher gar keinen Kontakt zu Lehrern.

Allerdings ist die Umfrage nicht repräsentativ: "Jeder konnte mitmachen" , so Heck. Dennoch sieht sie darin eine Botschaft: "Wir haben noch sieben Wochen bis zu den Sommerferien vor uns. Dafür brauchen wir endlich ein einheitliches Konzept für die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern."

Schulministerium: Keine Bewertung, keine Kontrolle

Das Schulministerium NRW teilte dem WDR auf Anfrage mit, dass digitale Lernangebote grundsätzlich nicht dazu geeignet sind, " den Schulunterricht eins zu eins in die eigenen vier Wände zu verlegen ". Die im Rahmen des Homeschoolings bearbeiteten Aufgaben sollten daher in der Regel " keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen ". Dennoch seien die Lehrer aufgerufen, Nachfragen der Schüler zu ermöglichen und Rückmeldungen zu den Aufgaben zu geben. Wie sie das genau organisieren, sei ihnen aber zunächst selbst überlassen.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) kündigte außerdem am Dienstag an, dass sich interessierte Lehrkräfte über Möglichkeiten des Homeschoolings fortbilden können. Dazu biete das Ministerium aktuell Fernseminare an und habe zusätzlich neue Informationsmaterialien zum Thema "Lernen auf Distanz" veröffentlicht.