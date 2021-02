Plötzlich Ladenhüter: Wie kommt der Astrazeneca-Impfstoff unter die Leute?

Das Unverständnis darüber ist groß – schließlich gibt es viele Menschen, die sich sofort impfen lassen würden, aber noch nicht an der Reihe sind. So schrieb der Inklusions-Aktivist Raul Krauthausen bei Twitter: " Gibt es schon Tauschbörsen für AstraZeneca-Termine, die frei wurden, weil angeblich niemand die Plörre will? Ich würde sie nehmen ."

Andere Gruppen könnten jetzt früher dran kommen

Tatsächlich muss die Politik jetzt überlegen, wie sie reagiert. Denn niemand hat ein Interesse daran, dass der Impfstoff zum Ladenhüter wird. Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte am Mittwoch: " Es muss nichts liegen bleiben. " So gebe es die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Prioritätsgruppen zu wechseln. Bedeutet: Der Kreis der Berechtigten soll vergrößert werden.

Auch im Impfzentrum Köln fallen Termine aus

Diesen Weg geht nun Köln. Dort wurden allein am Dienstag 380 von 500 Impfterminen kurzfristig abgesagt. Der Krisenstab der Stadt hat am Mittwoch entschieden, ab sofort auch Menschen der Priorisierungsgruppe zwei mit dem Astrazeneca-Impfstoff zu impfen – also auch jüngere Vorerkrankte, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung. An der zuständigen Hotline wurden am Mittwoch aber noch keine neuen Termine vergeben.