Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Die Schüsse seien am frühen Donnerstagmorgen in der Mathildenstraße in Köln-Ensen gefallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei niemand verletzt worden.

Schüsse auf Wohnhaus in Köln

Ein Wohnungsinhaber hatte ein Einschussloch am Küchenfenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses gemeldet. Daraufhin seien an der Fassade zwei weitere Einschusslöcher entdeckt worden. Bereits am frühen Morgen hatte ein Zeuge Knallgeräusche gemeldet.

Kein Zusammenhang mit Explosionen der letzten Tage

Nach aktuellem Ermittlungsstand gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit den am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft dargestellten Fällen von Explosionen und Schüssen auf Häuser in Köln.

