NRW-Städte werden kreativ: Partys und Feuerwehrautos für Corona-Impfungen

Feuerroter Spritzenwagen

Im Kreis Coesfeld fährt ab sofort ein zur Impfstation umgebautes Feuerwehrauto über Land. In Stadtlohn (Kreis Borken) laufen die Vorbereitungen für eine Impfparty, auf der man sich die Spritze quasi beim Feiern abholen kann. In Münster geht es noch etwas klassischer zu: In den kommenden Wochen plant das Impfzentrum "Open-House-Tage" - Termine sind dann nicht mehr nötig.

So auch in Duisburg - dort braucht man seit Freitag keinen Termin mehr im Impfzentrum. Auch im Impfzentrum Bottrop ist an diesem Samstag, Sonntag und Montag kein Termin mehr nötig. In Mönchengladbach setzt man auf gezielte Impf-Werbung in den Sportvereinen. In Bochum sollen in der kommenden Woche zentrale Plätze von einem Impfbus angefahren werden.