Impfstart für Klinikpersonal

Vorbereitungen auf Impfstart laufen schon länger

An der Düsseldorfer Universitätsklinik bereiten sich die Verantwortlichen schon seit Tagen auf den Impfstart der Klinik-Beschäftigten vor. Auf dem Krankenhaus-Campus wurde in einem Versorgungsgebäude eine Impfstraße errichtet. Sie besteht aus mehreren Kabinen, in denen der Impfstoff an die Ärzte und das Pflegepersonal verabreicht werden soll. Dazu gibt es einen Empfangsbereich und Ruheräume. Im Probebetrieb habe schon mal alles gut geklappt, erzählt Kliniksprecher Tobias Pott.

Düsseldorfer Uniklinik hat Software zur Impf-Anmeldung entwickelt

Für die Anmeldung zur Impfung könne die Beschäftigten ein Software-System nutzen, das die Klinikleitung eingerichtet hat. Dort werden nach und nach die Terminslots freigeschaltet. Dabei gilt: Je höher das Infektionsrisiko beim Mitarbeiter, zum Beispiel, wenn auf den Covid-Stationen oder in der zentralen Notaufnahme gearbeitet wird, desto eher kommt man dran.

Hohe Impfbereitschaft an den Unikliniken in NRW

Die bisherige Auswertung der Anmeldungen deutet darauf hin, dass die Impfbereitschaft bei den insgesamt 8.000 Klinik-Beschäftigten sehr hoch sei, sagt der Krankenhaus-Sprecher. Genauere Zahlen kann die Klinik aber noch nicht nennen. Auch in den anderen Unikliniken in Nordrhein-Westfalen scheint die Impfbereitschaft beim Personal groß zu sein. Das bestätigen sowohl Unikliniken in Bonn als auch in Köln. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kündigte an, sich am Montagnachmittag am Uniklinikum Essen selbst ein Bild von den Impfungen zu machen.