Sieben Regionen in NRW über 200er-Inzidenz

Zusätzliche Maßnahmen in Hotspots möglich

Die Zahl der Neuinfektionen, die innerhalb eines Tages gemeldet wurden, lag am Sonntag bei 3.219. Zudem übermittelten die Gesundheitsämter dem RKI 76 weitere Todesfälle. Die Kreise und kreisfreien Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner über der Marke 200 liegt, können in Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministerium zusätzliche Schutzmaßnahmen anordnen.

Das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ( MAGS ) erklärte dem WDR am Sonntag, aus seiner Sicht kämen "weitergehende generelle Maßnahmen nur in Betracht, wenn das Infektionsgeschehen verlässlich und nachhaltig deutlich über der 200er-Schwelle liegt. Angesichts der Test- und Meldeunsicherheiten während der Weihnachtstage und rund um den Jahreswechsel kann dies derzeit im Einzelfall noch nicht sicher beurteilt werden. Daher hat das MAGS den betroffenen Kommunen empfohlen, über mögliche Allgemeinverfügungen und deren Verlängerung erst am Beginn der kommenden Woche – und dann auf Basis der Meldedaten einer komplett 'feiertagsfreien' Woche – zu entscheiden."

Verwunderung über Haltung des Landes

Der Oberbergische Kreis ist über die Haltung des Landes verwundert. Im Kreis sei viel getestet worden sei. Über die Feiertage und um den Jahreswechsel habe man nicht lange pausiert. Der Kreis melde die Zahlen und wisse genau, wie sie zustande gekommen sind, hieß es.