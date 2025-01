Es schneit zwar heute schon oberhalb von 200 bis 300 Metern. Aber am Vormittag soll es damit dann auch wieder vorbei sein. Auch aktuell ist es eher eine Mischung aus Schnee, Regen und Glätte. Es gab auch schon erste Unfälle auf rutschigen Straßen im Siegerland und im Sauerland.

Heute schneit es nur in den Bergregionen

Flächendeckender Schneefall ist das also nicht, heißt es aus der WDR -Wetterredaktion: " Aktuell zieht ein Regenband durch NRW, das das Land im Laufe des Vormittags aber wieder verlassen wird. " Danach sind erst mal nur noch einzelne Regen- oder Graupelschauer zu erwarten, Schnee fällt dann nur noch ab 500 Metern Höhe im Sauerland oder in der Eifel. Und auch nur dort gibt es Minusgrade, in weiten Teilen NRWs ist heute mit Höchstwerten von 3 bis 6 Grad zu rechnen.

Morgen wird es dann wieder kälter mit Höchstwerten von 0 bis 4 Grad, im Bergland sogar nur bis zu -3 Grad. Manchmal kommt die Sonne heraus, aber es kann auch Niederschläge geben.

Ab dem Mittag ziehen von Niedersachsen aus Schauer durch NRW, ab 400 Metern Höhe werden die zu Schneeschauern. In tiefergelegenen Gebieten wird es aber wohl wieder eine Mischung aus Regen und Schneeregen. Glatt kann es allerdings auch dort werden.

Bis zu -3 Grad am Samstag in Winterberg

Das gilt auch für den Samstag. Für den erwartet die WDR -Wetterredaktion eine " Warmfront mit Regen. Wenn der Regen dann auf den kalten Boden fällt, kann das zu Glatteis führen. "

Der Himmel ist dann meist grau bei 1 bis 3 Grad in tieferen Lagen, im Bergland ist aber deutlich kälter. In Winterberg wird es am Samstag bis zu minus 3 Grad kalt. Mehr als ein Dutzend Skilifte sind dort geöffnet. Auch in der Eifel kann mancherorts durch den Schnee gewandert werden.