Kein Urlaub wegen Corona-Ausbruch bei Tönnies?

Inzwischen hat auch Bayern reagiert. Am Dienstag erließ die Landesregierung die gleiche Regelung wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, dort dürfen Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf nicht in Hotels oder anderen Beherbergungen unterkommen.

Laschet: Bitte im Kreis bleiben

Ministerpräsident Armin Laschet

NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) kritisiert so etwas. Am Dienstag sprach er von einem " Generalverdacht ". Es gebe " überhaupt keinen Anlass " dafür, Menschen aus dem Kreis Gütersloh den Urlaub zu stornieren. Abseits der Tönnies-Infektionen gebe es nur wenige Fälle in der Bevölkerung.



Trotzdem ruft Laschet die Menschen wegen des neuerlichen "Lockdowns" auf, nicht zu verreisen. " Man kann nur dringend an sie appellieren, jetzt nicht aus dem Kreis heraus in andere Kreise zu fahren, sondern jetzt im Kreis zu bleiben ." Ein Ausreiseverbot gebe es aber nicht.

Ausland hat schon einmal ganz NRW ausgeschlossen

Auch wenn das Meck-Pomm-Verbot bislang nur für die beiden westfälischen Kreise gilt - die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht dabei bleiben muss. Zu Beginn der Pandemie im März hatte es für alle Menschen aus NRW generelle Einschränkungen gegeben.

Zwar herrschte auch damals mit dem Kreis Heinsberg nur ein regionaler Ausbruch. Doch im Ausland wurde nicht so kleinteilig unterschieden. Für ganz NRW wurden deshalb vereinzelte Einreisestopps oder Beschränkungen verhängt. Von vergleichbaren Schritten ist bislang aber noch nichts zu hören.

Stand: 23.06.2020, 13:43