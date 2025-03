Am 30. Juni kommen die Pflegekräfte des Deutschen Roten Kreuzes in der Städteregion Aachen zum letzten Mal zu ihren Patientinnen und Patienten nach Hause. Aufgrund zu großer finanzieller Belastungen, so die DRK -Geschäftsführung, muss das Angebot eingestellt werden.

Fuhrpark des ambulanten Pflegedienstes des DRK in Würselen

Von dieser Entscheidung sind rund 140 Pflegebedürftige in Aachen, Würselen, Stolberg und Herzogenrath betroffen. " Die Betreuung und Versorgung unseren Kundinnen und Kunden ist nach langen, intensiven Gesprächen gesichert” , erklärt Axel Fielen, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in der Städteregion Aachen. Für die Betreuung der Menschen konnten demnach andere Pflegedienste gefunden werden.

Finanzielle Schieflage