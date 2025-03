Mehr als eine Million weniger Kirchenmitglieder - das zeigen am Donnerstag veröffentlichte Zahlen von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Demnach gehörten Ende 2024 noch 37,8 Millionen Menschen einer der beiden Kirchen an, 2023 waren insgesamt noch 38,9 Millionen Menschen Mitglied einer der Kirchen.

Die katholische Kirche zählt aktuell rund 19,8 Millionen Mitglieder, 321.611 weniger als im Vorjahr. Das geht zeigt die am Donnerstag in Bonn vorgelegte Statistik der Deutschen Bischofskonferenz. 2023 hatten noch 402.694 Menschen der Kirche den Rücken gekehrt.

Erzbistum Köln nicht mehr Nummer eins

In Deutschland machen die Katholiken den Angaben zufolge 23,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Den bisherigen Höchstwert an Austritten verzeichnete die Statistik für das Jahr 2022. Damals verließen mehr als 520.000 Katholikinnen und Katholiken ihre Kirche.

Eine weitere auffällige Entwicklung: Das Erzbistum Köln von Kardinal Rainer Maria Woelki ist nicht mehr das mitgliederstärkste Bistum in Deutschland, sondern fiel hinter das Bistum Münster zurück. Das Erzbistum Köln hat der Statistik zufolge nun noch 1,627 Millionen Mitglieder, Münster kommt auf 1,630 Millionen.

Auch Evangelische Kirche verliert Mitglieder

Ebenfalls am Donnerstag legte auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre vorläufigen Zahlen vor. Demnach gehörten im vergangenen Jahr knapp 18 Millionen Menschen einer der 20 Landeskirchen der EKD an. Rund 335.000 evangelische Christinnen und Christen starben der Statistik zufolge. Dem Verlust standen rund 110.000 Taufen und 15.000 Kircheneintritte gegenüber.

Die Zahl der Austritte nahm gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent leicht ab und lag bei 345.000. Damit sinkt die Zahl der Mitglieder in 2024 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um rund 3,2 Prozent.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 27.03.2025 auch im WDR Hörfunk: WDR aktuell ab 13 Uhr, etwa auf WDR 2 und WDR 5.

Unsere Quellen: