Der Gebäudereiniger: "Immer die Angst, dass man sich anstecken könnte"

Mein Job während der Corona-Krise ist das Reinigen. Wir desinfizieren Schulen so, dass sie sicher sind. Das Arbeiten in den Schulen ist anstrengend vom Kopf her, weil man immer Angst hat, dass man sich anstecken könnte.

Was ist mit der Familie, wenn ich mich anstecke?

Ich frage mich zum Beispiel: Was ist mit meiner Familie oder meinem Umfeld, wenn ich mich anstecke? Oder was ist mit der Firma, wenn ich Corona habe? Dann müssen wir ja alle in Quarantäne.

Um uns zu schützen, tragen wir bei der Arbeit immer Handschuhe und Mundschutz. Und dann eben je nach Einsatz auch ganze Overalls. Das heißt, wir tragen über unsere Kleidung einen kompletten Anzug. Wir sind komplett vermummt.