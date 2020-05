Hygieneregeln stellen Freibadbetreiber in NRW vor Probleme

Aber auch in größeren Städten machen bereits die ersten Freibäder auf, in Köln an Himmelfahrt, schon einen Tag früher das Freibad Coburg in Münster und in Aachen das Freibad Hangweiher, allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Wegen der Corona-Regeln des Landes dürfen maximal 280 Besucher zeitgleich ins Bad, normalerweise sind es an Spitzentagen bis zu 5000.

Schwimmen mit Termin

Sprühfarbe als Abstandsmarken auf dem Boden

Damit dennoch möglichst viele Besucher ins Bad können, "haben wir dazu ein ausgeklügeltes Konzept entwickelt," sagt Susanne Schwier, Beigeordnete für Sport der Stadt Aachen. Die 280 Besucher werden für eine Zweistundenperiode ins Bad gelassen, anschließend wird es kurz gereinigt, dann kommt die nächste Gruppe rein.

Die Tickets dafür gibt es nur im Netz, alle Freibadbesucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Viele Bäder bleiben noch zu

Wann auch immer die Bäder öffnen, für die Betreiber wird es eine kostspielige Sasison. Denn so wie Michael Dominik von der Sportwelt Dortmund müssen alle mit einer kostspieligen Saison rechnen: " Mit deutlich geringeren Einnahmen und gestiegenen Kosten, wie zum Beispiel den Preisen, die für Desinfektionsmittel aufgerufen werden. "

Außerdem müssen die Bäder eventuell auch zusätzliches Personal einstellen, um die Abstandregeln zu kontrollieren. Einzelne Freibäder bleiben diesen Sommer deswegen sogar ganz zu.