FAQ: Finanzielle Entschädigungen und Corona-Quarantäne

Wie ist das bisher geregelt?

Wer vom Gesundheitsamt - also behördlich angeordnet - in Quarantäne geschickt wird, auch ohne selbst krank zu sein, bekommt über den Arbeitgeber weiter sein Geld: bis zu sechs Wochen lang in voller Höhe, ab der siebten 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls.

Selbstständige können die Entschädigung bei den Behörden genauso beantragen wie berufstätige Eltern und Pflegeeltern von betreuungsbedürftigen Kindern, wenn die Schulen oder Betreuungseinrichtungen geschlossen werden oder die Kinder in Quarantäne geschickt werden.

In Quarantäne geschickt werden zum Beispiel alle, die mit einem Corona-Erkrankten Kontakt hatten. So steht es im Bundesinfektionsschutzgesetz. Es gibt aber Ausnahmen: Wer in ein Hochrisikogebiet reist, ohne geimpft oder genesen zu sein, also bewusst das Risiko einer Erkrankung eingeht, ist jetzt schon von Entschädigungszahlungen ausgeschlossen.

Ausnahme von der Ausnahme: wenn der Urlaubsort erst nach der Ankunft zum Hochrisikogebiet erklärt wird.