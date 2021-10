Ende der epidemischen Lage in Sicht

Angesichts der aktuellen Impfquote bestehe laut Spahn keine akute Gefahr mehr, dass durch Corona die Krankenhäuser überlastet werden könnten. Dadurch sei es möglich, die "epidemische Lage" auslaufen zu lassen – sie würde damit am 25. November enden.

Was würde ein Ende der "epidemischen Lage" konkret bedeuten?

Die Bundesregierung verliert damit ihre Sonderrechte in der Pandemie. Durch die "epidemische Lage" konnte sie Maßnahmen ohne weitere Beschlüsse der Parlamente verhängen – zum Beispiel die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen oder Einreisebeschränkungen. Diese Sonderrechte würden wegfallen, in Zukunft müsste dann wieder der Bundestag über jede einzelne Maßnahme abstimmen.

Es gibt also wieder mehr Mitbestimmung durch das Parlament. In Nordrhein-Westfalen ist das schon seit dem Sommer so. Hier werden die Corona-Maßnahmen wieder im Landtag beschlossen. Auch die Landesregierung hatte aufgrund der Pandemie Sonderrechte bekommen.

Welche Rechte hat die Regierung durch die "epidemische Lage"?

Mit der epidemischen Lage überträgt der Bundestag Entscheidungsbefugnisse an die Regierung. Dadurch können Verordnungen zum Gesundheitsschutz direkt vom zuständigen Ministerium erlassen werden. Diese gelten dann, ohne dass darüber noch mal im Bundestag abgestimmt werden muss.

Auch der Bundesrat muss den Verordnungen nicht zustimmen. Dadurch können Maßnahmen in einer Notlage wie der Pandemie besonders schnell umgesetzt werden. Diese Sonderrechte sind immer zeitlich begrenzt und müssen durch einen Beschluss im Bundestag verlängert werden.

Würden dann alle Corona-Maßnahmen automatisch wegfallen?

Grundsätzlich fallen mit dem Ende der "epidemischen Lage" die Einschränkungen nicht automatisch weg. Maskenpflicht und Abstandsregeln werden uns vermutlich noch eine ganze Weile begleiten. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Maßnahmen in Zukunft wieder vom Parlament beschlossen werden. Es muss also eine Mehrheit der Abgeordneten für die jeweiligen Einschränkungen stimmen. Ist eine Maßnahme umstritten, wird es schwieriger sie durchzusetzen.

Ist es zu früh die "epidemische Lage" aufzuheben?

Kritik am geplanten Ende der "epidemischen Lage" kommt vom SPD -Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er sieht in dem Schritt ein falsches Signal. Die Pandemie gehe weiter und es sei noch keine Entwarnung in Sicht. Vor allem wegen der vergleichsweise niedrigen Impfquote und dem noch bevorstehenden Winter hält Lauterbach ein Ende der "epidemischen Lage" für verfrüht.

Zustimmung kommt dagegen von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß begrüßt den Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn. Er rechne im Herbst und Winter nicht mehr mit vergleichbar hohen Covid -Patientenzahlen in den Krankenhäusern, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Stand: 19.10.2021, 10:26