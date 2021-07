Der Sommer wird gut - aber was ist mit dem Herbst?

Braun schließt Lockdown im Herbst aus

Das wird auch die Situation im Herbst verändern, selbst wenn die Zahlen dann wieder ansteigen. So schließt Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) einen erneuten Lockdown für alle derzeit aus. "Solange die Impfungen gut wirken, kommt ein Lockdown zu Lasten derer, die vollständig geimpft sind, nicht in Frage", sagte er dem MDR. Viele Bereiche, die in der Vergangenheit komplett geschlossen worden waren, müssten "für diesen großen Teil der Bevölkerung geöffnet bleiben", so Braun.

Zudem plädierte er dafür, sich angesichts der steigenden Impfquote nicht allein auf die Inzidenzwerte zu beziehen. Stattdessen sollte die Anzahl der schweren Verläufe, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, in den Mittelpunkt rücken. Dem pflichtete Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute auf einer Pressekonferenz bei: Es werde im Herbst noch wichtiger, unterschiedliche Faktoren in die Entscheidungen zu den Corona-Regeln mit einzubeziehen.

Was passiert in Schulen und Kitas?

Das Szenario für den Herbst könnte also so aussehen: Ein Großteil der Menschen hat den Impfschutz, der auch - so der aktuelle Stand - gegen die Delta-Variante schützt. Ansteckungen finden zwar statt, aber eher unter Umgeimpften, sprich: Kindern und Jugendlichen. Ob die Schulen und Kitas dann erneut schließen müssen, könnte auch davon abhängen, wie viele schwere Verläufe es in dieser Gruppe gibt.