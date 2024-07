Letztes Taylor-Swift-Konzert auf Schalke • Heute Abend steht noch einmal ein Konzert der US -Sängerin Taylor Swift auf der Agenda - dann heißt es für den Mega-Star "Good-bye Gelsenkirchen". An dann insgesamt drei Abenden war der Mega-Star mit seiner "The Eras Tour" in NRW . Am Dienstag geht es weiter in Hamburg. Dort sind - ebenso wie in München - je zwei Auftritte geplant.

Parookaville startet in Weeze • Auf dem Gelände des Flughafens Weeze geht es ab heute hoch her: Das dreitägige Musikfestival Parookaville startet. Auf zehn Bühnen treten mehr als 300 DJs und andere Musikkünstler auf. Neu ist diesmal der Theatre District in der "City of Dreams". Bis Sonntag werden 225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Viele campen auf dem Gelände.

Großes Feuerwerk der Rhein-Kirmes • In Düsseldorf dürfte es heute Abend ausgesprochen voll werden - denn auf den Rheinwiesen im Stadtteil Oberkassel gibt es bei Einbruch der Dunkelheit das traditionelle Feuerwerk. Es ist einer der Höhepunkte des Volksfestes. Die Veranstalter erwarten bis zu einer Million Besucherinnen und Besucher. Wer sich das Feuerwerk aus der Nähe anschauen will, sollte sich vorab über Straßensperrungen informieren. Die Kirmes endet Sonntag.