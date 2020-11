Lockerung des Datenschutzes für bessere Pandemiebekämpfung?

Staatliche Institutionen greifen bereits auf sensible Daten zurück

Kritiker wie der ehemalige Kultur-Staatsminister Julian Nida-Rümelin argumentieren, dass die Menschen dem Staat bereits in anderen Bereichen sensible Daten überlassen würden, etwa den Finanzämtern oder den Krankenkassen. In "Aktuelle Stunde" sagte er: "Wir sind mit der aktuellen Strategie gescheitert. Wir können nicht so weiter machen."

Zudem vertrauen viele Menschen Diensten von Google, Facebook, Apple und Co. schon jetzt ihre Daten an. Dieses Argument will Netzaktivistin und Autorin Katharina Nocun aber nicht gelten lassen.

"Es ist ein großer Unterschied, ob wir darüber sprechen, dass etwa ein Konzern weiß, mit wem ich mich am Nachmittag zum Kaffee treffe, oder ob der Staat diese Information von allen Bürgern in diesem Land hat" , sagte Nocun in der Aktuellen Stunde. "Ich glaube, wir würden der Pandemiebekämpfung ein Bein stellen, weil die Akzeptanz für diese Maßnahmen in der Bevölkerung eventuell sinken würde."

Würde freiwillige Datenabgabe ausreichen?

Möglicherweise würden Menschen auch freiwillig ihre Daten preisgeben. Die medizinische Hochschule Hannover hat etwa eine Anwendung für Gesundheitsämter entwickelt, bei der Bürger ihr Bewegungsgprofil - z.B. aus "Google Maps" - hochladen können.

In Asien haben Staaten wie Südkorea oder Taiwan gute Erfahrungen mit einer App gemacht, die z.B. auch Bewegungs- und Kreditkartendaten verarbeitet - jedoch gab es auch einige Datenlecks. In Südkorea gab es strenge Hygieneauflagen wie in Deutschland, aber die Zahlen sind deutlich niedriger.