WDR-Check: So managt Mönchengladbach Corona

Krisenforscher: Kommunale Arbeit wird nicht gesehen

Krisenkommunikation sei für Kommunen eine Herausforderung, sagt Frank Roselieb, Leiter des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Private Organisationen wie etwa Vereine könnten beim Pandemie-Management nur mithelfen. "Wenn private Initiativen die Überhand gewinnen, kommt es salopp gesagt darauf an, wie nett ihr Nachbar ist" , so Roselieb.

Roselieb: Krisenkommunikation für Kommunen Herausforderung

Am schwierigsten sei es aber für Kommunen, den Menschen zu erklären, dass es die kommunale Ebene überhaupt gebe: "Es erscheint vielen, als hätten wir eine einzige Krisenmanagerin - Angela Merkel. Dabei kümmern sich Krisenstäbe und Bürgermeister um die Umsetzung vor Ort" , sagt Roselieb.

Stadt: "Schwierig, alle Menschen zu erreichen"

Zwar versuche die Stadt alles – neben den Infos im Netz gebe es etwa Beilagen in einer kostenlosen Zeitung und ein Bürgertelefon, sagt Oberbürgermeister Heinrichs. Trotzdem sei es nicht leicht, alle Menschen in der Kommune zu erreichen. Er will die Vereine jetzt in eine verstärkte Kooperation mit der Stadt einbinden.