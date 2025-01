Zivilfahnder hatten in Köln-Ehrenfeld am frühen Montagnachmittag ein geparktes Auto mit gestohlenen Kennzeichen entdeckt und einen Abschleppdienst angefordert.

Mehrere Autos beschädigt

Schließlich sei ein Mann in das Auto eingestiegen und zügig weggefahren, heißt es in einer Mitteilung der Kölner Polizei. Nach aktuellem Erkenntnisstand sei er über mehrere Straßen geflüchtet und habe dabei auch versucht, an einer roten Ampel zwischen den wartenden Autos hindurchzufahren.

"Dabei touchierte er insgesamt sechs Autos und einen Streifenwagen" , so die Polizei weiter. Der Mann habe noch versucht, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen - allerdings vergeblich: "Nach kurzer Verfolgung stellten ihn die Einsatzkräfte".

Erster Drogentest verlief positiv

Der 34-Jährige wurde bei seiner Flucht leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. "Da ein Drogenvortest bei dem Audi-Fahrer positiv auf Amphetamine und Kokain verlief, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutprobe in der Klinik" , so die Polizei weiter.

Zwei weitere Unfallbeteiligte seien mit leichten Verletzungen vor Ort im Rettungswagen behandelt worden.

Quelle:



Polizei Köln