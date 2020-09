Immer mehr Risikogebiete: Tourismusbranche kritisiert Bundesregierung

Reiseverband kritisiert Bundesregierung

Verbandschef Fiebig kritisierte die aktuellen Maßnahmen und Vorgaben der Bundesregierung scharf. Dadurch, dass immer neue Reiseziele zu Risikogebieten erklärt würden, steuerte die Bundesregierung die Reisewirtschaft " in einen zweiten sektoralen Lockdown " und belaste sie unverhältnismäßig. Laut Reiseverband seien etliche Regionen zu Unrecht zu Risikogebieten erklärt worden. So gebe es in Spanien zahlreiche Inseln wie Lanzarote, Formentera und Menorca, auf denen es keinen einzigen Corona-Hotspot gebe, trotzdem würden diese als Risikogebiete geführt. Fiebigs Fazit: " Finca-Urlaub ist in keiner Weise gefährlicher als eine S-Bahn-Fahrt in Berlin. " Und Reisen per se sei es auch nicht - vorausgesetzt, die Menschen hielten sich an die Corona-Regeln.