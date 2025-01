Urteil zu Hochrisikospielen sorgt weiter für Diskussion • Auch heute noch wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heiß diskutiert: Das Gericht entschied gestern, dass Fußballvereine an den hohen Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beteiligt werden dürfen. Die Reaktionen auf das Urteil fallen unterschiedlich aus: Befürworter sagen, dass nicht allein der Steuerzahler dafür aufkommen kann, wenn rivalisierende Fußballfans von der Polizei eng begleitet werden müssen. Fanvertreter befürchten, dass Vereine zukünftig zum Beispiel die Ticketpreise erhöhen, um die Mehrkosten zu finanzieren. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte zu einer möglichen Kostenbeteiligung der Vereine: " Ich bin persönlich nach wie vor der Meinung, wir sollten es nicht tun. "

Drei lebensbedrohlich Verletzte nach Brand in Kalkar • Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Innenstadt von Kalkar im Kreis Kleve sind drei Menschen lebensbedrohlich verletzt worden. Sie waren bei Lösch- und Rettungsarbeiten bewusstlos im Gebäude gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin dem WDR . Die Identität der Verletzten stehe noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Prozessauftakt: Mutter tötet Neugeborenes • Vor dem Bonner Landgericht muss sich ab heute eine junge Frau wegen Totschlags verantworten. Sie soll Anfang April, in ihrem WG-Zimmer in der Bonner Weststadt, einen Jungen zur Welt gebracht und danach erstickt haben. Eine Obduktion ergab später, dass das Kind lebensfähig zur Welt gekommen war. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus. Das Gericht wird aber auch prüfen, ob der Tod des Neugeborenen ungewollt war.

Kölner Bad führen KI zur Erkennung von Ertrinkenden ein • Die KölnBäder GmbH nimmt heute Lynxight in Betrieb. Dabei handelt es sich um ein KI-basiertes Ertrinkenden-Erkennungssystem. Eingeführt wird es im Stadionbad. Das System Lynxight setzt moderne KI-Technologie ein, um die Sicherheit im Badebetrieb weiter zu erhöhen und das Personal bei der Wasseraufsicht zu unterstützen. Mehrere Orte in NRW nutzen bereits solche Systeme.

Kontovergleichs-Portal geht online • Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet einen kostenlosen Kontovergleich. Seit heute ist eine Website freigeschaltet, auf der Kosten und Leistungen aller Girokonten für Privatpersonen in Deutschland aufgeführt sind. Auf diese und mehr Fragen gibt es Antworten: Wie hoch sind die monatlichen Gebühren für ein Girokonto? Gibt es eine Kreditkarte dazu und was kostet die? Wie hoch sind die Zinsen, wenn das Konto überzogen wird? Enthalten sind laut BaFin fast 6.900 unterschiedliche Kontenmodelle von über 1.000 Anbietern.

Prinzessin Kate ist krebsfrei • Nachdem Prinzessin Kate am frühen Abend auf Instagram gepostet hatte, dass sie nach ihrer Krebserkrankung " in Remission " sei, was so viel bedeutet, dass sie "krebsfrei" ist, gab es auf allen Social-Media-Kanälen viele gute Wünsche für die weitere Genesung. Kate besuchte gestern auch Patientinnen und Patienten genau in dem Londoner Krankenhaus, in dem sie selbst behandelt wurde. Es war ihr erster Soloauftritt im neuen Jahr.

Die britische Prinzessin Kate (links) begegnet einer Patientin im Royal Marsden Hospital in London.

DAS WETTER IN NRW

Durchweg grau und trüb • Der heutige Tag verläuft durchweg grau und trüb, zudem gebietsweise neblig, und sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag fällt gelegentlich etwas Nieselregen. Die Sonne lässt sich kaum einmal sehen. Die Temperaturen steigen gegenüber den Frühwerten nur wenig an und erreichen am Nachmittag 4 bis 6, oberhalb von 500 Metern 1 bis 3 Grad. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung.