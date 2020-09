Welche Reisen in den Herbstferien trotz Corona möglich sind

Auch weitere Regionen und Städte Frankreichs, Kroatiens, Rumäniens, Tschechiens und Ungarns werden seit Mittwochabend vom Auswärtigen Amt als Risikogebiete ausgewiesen. Vielen Menschen aus NRW macht aber vor allem die Reisewarnung für die niederländischen Regionen einen Strich durch ihre Reisepläne.

Wohin kann ich derzeit noch in den Urlaub fahren?

Dadurch, dass nicht ganz Holland als Risikogebiet gilt, sind Reisen in das Nachbarland noch immer möglich. In der bei Urlaubern beliebten Provinz Zeeland beispielsweise gab es nach Informationen des Niederländischen Gesundheitsministeriums am vergangenen Dienstag 12,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Erst wenn diese Zahl über 50 liegt, gilt eine Region als Risikogebiet.

Die Provinz Zeeland selbst betont das auf ihrer Website und lädt weiterhin Urlauber zu sich ein. Allerdings weist sie auch auf die geltenden Corona-Regeln hin.