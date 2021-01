Niederlande: Weitere Krawalle bei Protesten gegen Ausgangsperre erwartet

Am Montag wollten sich die Bürgermeister mehrerer niederländischer Gemeinden in einem Krisenstab darüber beraten, wie erneute Randale trotz der strengen Corona-Regeln verhindert werden können. Eine Befürchtung dabei ist offenbar, dass die Hooligans und Neonazis Verstärkung bekommen könnten. Kenner berichten davon, dass sich die Szene in einschlägigen Internetforen organisieren würde.

Niederländischen Medien schreiben von Aufrufen in den sozialen Medien, "tegen de avondklok" ("gegen die Ausgangssperre") auf die Straße zu gehen. In einer Rosendaaler Gruppe soll auch offen zur Gewalt aufgerufen worden sein: Man möge doch einen Molotowcocktail mitbringen.

In Venlo werden die Geschäfte verbarrikadiert

Deswegen denken Polizei und Politiker über ein ganzes Bündel unterschiedlicher Maßnahmen nach: Die Armee könnte eingesetzt und Notverordnungen verhängt werden, Krawallmacher mit einer höheren Geldbuße als die für Verstöße gegen Coronaregeln üblichen 95 Euro belegt und Gesichtsbedeckungen verboten werden. Geschäftsbetreiber rüsten sich unterdessen schon gegen mögliche Schäden: In Oldenzaal werden die Geschäfte geschlossen, in Venlo werden Türen und Schaufenster verbarrikadiert.

Ausgangssperre lösten gewalttätige Proteste aus

Auslöser der Proteste am Wochenende war die erste Ausgangssperre in den Niederlanden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die am Samstag erstmals in Kraft trat. Danach dürfen die Bürger ihre Wohnungen in der Zeit zwischen 21 und 4.30 Uhr nicht verlassen. Gegen diese Maßnahme hatten Menschen in zahlreichen Städten des Landes am Sonntag demonstriert.

In mehr als zehn Städten waren diese Proteste dann am späten Sonntagabend eskaliert und in Randale ausgeartet. Die Polizei sprach von den schlimmsten Krawallen in 40 Jahren und rechnet mit weiteren Unruhen in den kommenden Tagen.

