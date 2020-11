Innenminister Reul warnt vor Rechten auf "Querdenken"-Demos

In mehreren Städten wollen Menschen an diesem Wochenende gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gehen. Dazu hat die Initiative "Querdenken" aufgerufen. In NRW ist am Samstag unter anderem eine Kundgebung in Aachen geplant. Für Sonntag ruft die Initiative zu einer Demonstration in Düsseldorf auf.