Falsch belegte Sozialwohnungen bleiben in NRW ungeahndet

Sie inseriert regelmäßig in Wochenzeitungen und Internetportalen und hängt Zettel an Laternen auf. Dass viele Sozialwohnungen von Menschen mit höheren Einkommen als ihrem belegt sind, findet sie nicht fair.

Hessen erhebt Abgabe bei Falschbelegung

Gerade in Großstädten wie Köln, Dortmund oder Düsseldorf ist der Wohnungsmarkt stark überhitzt. Zudem sinkt der Anteil an Sozialwohnungen immer weiter. Der Deutsche Städtetag hält eine Debatte über die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe für sinnvoll. In Hessen wird sie schon seit einigen Jahren wieder erhoben, die dortigen Kommunen haben positive Erfahrungen gemacht, sagt Hilmar von Lojewski vom Städtetag NRW. Die Abgabe sorge für mehr Gerechtigkeit am Wohnungsmarkt. Mit den Einnahmen wird der Verwaltungsaufwand der Kommunen finanziert, der Rest fließt in den Neubau von Sozialwohnungen. Frankfurt am Main konnte so alleine im vergangenen Jahr knapp fünf Millionen Euro zusätzlich in den Bau von Sozialwohnungen investieren.