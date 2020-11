Kritik an Corona-Regeln: "Wischi-Waschi nicht ergiebig"

Ausnahmen als "Kickstarter" für die Pandemie?

Mit den strengeren Auflagen vor dem Weihnachtsfest sollen laut Laschet die Infektionszahlen möglichst gesenkt werden. Denn zum Weihnachtsfest sei damit zu rechnen, " dass Millionen Menschen in Deutschland " ihre Eltern und Großeltern besuchten und dadurch die Zahlen wieder anstiegen.

Der Kölner SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbauch hält gerade deshalb die Lockerungen an den Festtagen für riskant. Es sei nicht auszuschließen, dass Weihnachten und Silvester " zu einem Kickstarter für die Pandemie werden ", sagt der Mediziner den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Er rechne außerdem damit, dass bis Weihnachten noch mindestens 6.000 Menschen sterben.

" Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, Weihnachten miteinander zu feiern. Auf der anderen Seite ist das auch sehr gefährlich ", sagte Lauterbach am Donnerstag dem WDR. "Niemand will mit zu viel neuen Todesfällen ins Neue Jahr hineingehen."

Passantin: "Maßnahmen zu großzügig"

" Ich finde, wir hätten alles noch ein bisschen strenger machen sollen, wie in Frankreich, da sind die Zahlen jetzt gefallen ", sagte eine Passantin am Donnerstag bei einer WDR-Straßenumfrage in Köln. " Das Wischi-Waschi-Hin-und-Her ist eigentlich gar nicht so ergiebig ."