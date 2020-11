Intensivmediziner zu neuen Corona-Regeln: "Von der Politik allein gelassen"

Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, haben Bund und Länder jetzt eine Verlängerung des Teil-Lockdowns vorerst bis zum 20. Dezember und verschärfte Kontaktbeschränkungen beschlossen. Aber reicht das? Nein, sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), dem WDR . Deutschlands Intensivmediziner fühlen sich von der Politik allein gelassen.

WDR: Was sagen Sie zu den jetzt beschlossenen Regeln?

Janssens: Die Infektionszahlen sind weiter auf einem hohen Niveau. Das einzige, was wir erreicht haben, ist, das Wachstum abzuschwächen. Ansonsten schweben die Zahlen auf einem hohen Niveau, was wir im März/April diesen Jahres niemals gehabt haben. Wir haben fast viermal so viele Neuinfektionen pro Tag als im März und April. Das belastet natürlich irgendwann das Gesundheitssystem insgesamt und hier natürlich die Intensivstationen. Und, glauben Sie mir, in den letzten Tagen und Wochen nimmt der Druck auf den Intensivstationen auch bei den Maximalversorgern im Uniklinikum Köln, im Uniklinikum Düsseldorf, im Uniklinikum Aachen, aber auch in kleineren Kliniken deutlich zu. Wie lang das noch gehen wird und toleriert werden kann, das sei mal dahin gestellt.