Ärger um Entsorgung von Masken und Co - so geht’s richtig

Den Deckel der Restmüll-Tonne aufmachen und rein kommen OP-Masken, FFP2-Masken und Gummihandschuhe. So ist es korrekt. Doch leider läuft es derzeit oft nicht so: Maske und Co landen in der Gelben Tonne. Die Entsorger stellt das vor große Probleme – vor allem beim Recycling. Drei Fragen an Bernhard Schodrowski vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE).

WDR: Herr Schodrowski, woran liegt es, dass viele von uns FFP2- oder OP-Masken sowie Gummihandschuhe fälschlicherweise in Gelbe Tonne oder Sack statt in den Restmüll packen?

Schodrowski: Erst einmal muss man festhalten – es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass jeder einzelne mit einem solchen Material in einem solchen Umfang zu tun hat. Es gibt so gut wie keinen, der seit Monaten nicht mit einer Maske unterwegs ist. Allein deshalb fällt also schon eine ziemlich große Menge an Masken und auch Gummihandschuhen an. Wie Abfälle generell korrekt zu entsorgen sind, darüber müssten eigentlich die Kommunen die Bürger informieren.