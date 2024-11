Sie ist süß, schmeckt nach Pistazien und ist vor allem teuer: die Dubai-Schokolade. Keine Süßigkeit liegt gerade so sehr im Trend. Doch wie ist der Food-Hype eigentlich entstanden? Warum ist die Schokolade so teuer? Und kann ich sie auch selbst machen?

Die Zutatenliste ist relativ kurz. Neben Vollmilchschokolade braucht man Pistazien-Creme, Sesammuß (Tahini) und feine Teigfäden, die man auch im türkischen Gebäck Baklava findet und die wie Engelshaar aussehen. Die geben der Schokolade ihren charakteristischen Crunch.

Die originale Dubai-Schokolade stammt, wie der Name schon sagt, aus Dubai, genauer gesagt von der Manufaktur "Fix Dessert Chocolatier". Als Erfinderin gilt deren Chefin Sarah Hamouda.

Sie habe während ihrer zweiten Schwangerschaft so viel Heißhunger gehabt, dass sie zunächst ihren Mann loschickte, um in Dubai Desserts und Schokoladen zu kaufen. So erzählt sie die Geschichte auf dem Unternehmensaccount bei Instagram.

" Die waren alle gut, aber nichts hat so wirklich geholfen. " Daraufhin habe sie sich etwas eigenes ausgedacht - und fertig war die Schokolade mit der Pistaziencreme. Das war 2021.

Richtig bekannt wurde die Dubai-Schoki aber erst später. Im Dezember 2023 schwärmte Food-Influencerin Maria Vehera über die Kreation in einem Tiktok-Video, das viral ging. Und zack, war der Hype losgetreten. Das Video wurde mittlerweile millionenfach aufgerufen. Ob sie dafür Geld bekam, ist unklar.

Influencerin Kiki Aweimer mit ihrer Dubai-Schokolade.

Food-Bloggerin Kiki Aiweimer aus Bochum hat die Schokolade Anfang des Jahres auf einer Reise in Dubai entdeckt. Seither stellt sie ihre eigene her. Die Nachfrage danach sei hoch, die Wartezeiten entsprechend lang. " Wir erhalten derzeit minütlich Anrufe bezüglich der Schokolade ", schreibt sie auf ihrer Homepage.

Der Grund, wieso die Menschen gerade so Sturm laufen würden für die Schokolade, sei die nicht zu bedienende hohe Nachfrage, sagte Aiweimer der dpa . " Jeder will mal probieren. " Es habe sich wie ein Lauffeuer verbreitet.

Die Ware ist mittlerweile so begehrt, dass sie sogar geschmuggelt wird. So erwischte der Zoll Anfang November kurz hinter der Grenze von der Schweiz nach Deutschland einen Lieferwagen mit 45 Kilogramm Dubai-Schokolade in 243 Kartons. Ziel war Dortmund.