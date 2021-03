Lockerungen in Pflegeheimen: Zwischen Aufatmen und Entsetzen

Weniger Corona-Tests bei den Bewohnern, weniger Maskenpflicht: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josel Kaumann (CDU) möchte, " dass das Leben der Menschen in den Altenheimen wieder schöner wird ", sagte er am Donnerstag. Das sei möglich, weil mittlerweile in vielen Heimen Bewohner und Personal weitgehend durchgeimpft seien.

Er gehe von einer " Herdenimmunität " in den Pflegeheimen aus, sagte Laumann, und will in den nächsten Tagen eine neue Verordnung vorlegen: Die bisher obligatorischen Corona-Tests für Bewohner sollen entfallen – für Personal und Besucher allerdings nicht. Auch dürften Bewohner bald wieder fünf Besucher plus Kinder unter 14 Jahren empfangen. Zurzeit sind es maximal zwei pro Tag.