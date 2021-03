Pflegeheime durchgeimpft - Entspannung in Sicht?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:22 Min. . Verfügbar bis 09.03.2031. WDR Online.

Ganz langsam nimmt auch in Deutschland das Impfen Fahrt auf. Die größte Risikogruppe – Menschen in Pflegeheimen – ist weitgehend geimpft. Doc Esser und Anne sprechen darüber, was das nun für den Alltag bedeutet. Außerdem vergleichen sie die deutsche Impfstrategie mit den Strategien aus Israel und Großbritannien. Kommende Woche blicken wir auf die neuen Testmöglichkeiten: Schnelltests und Selbsttests. Schickt Eure Fragen an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

Audio Download .