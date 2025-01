WEITERE NACHRICHTEN

Innenminister-Konferenz nach Angriff von Aschaffenburg • Die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern beraten heute in einer Sonder-Videokonferenz über Konsequenzen nach dem Messerangriff von Aschaffenburg. Dabei soll auch über den Umgang mit psychisch kranken Straftätern gesprochen werden. Bei dem Angriff am vergangenen Mittwoch waren ein zweijähriger Junge und ein Mann getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 28 Jahre alter Afghane, der psychisch krank sein soll. Sein Asylgesuch war zudem abgelehnt worden, er war ausreisepflichtig, kam dem aber nicht nach. Bund und Bayern machen sich für Versäumnisse der Behörden bislang gegenseitig verantwortlich.

Schon wieder gesperrt: A59 bei Düsseldorf

A59 bei Düsseldorf gesperrt • Die A59 bei Düsseldorf wird zum Dauer-Aufreger. Seit Montagmorgen ist sie in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Monheim und Düsseldorf-Garath wieder komplett gesperrt. Und zwar bis Samstagnachmittag. In dem betroffenen Abschnitt werden Schäden an der Fahrbahn repariert.

Weitere verdächtige Aufträge bei Sanierung der Staatskanzlei • Bei der Sanierung der Düsseldorfer Staatskanzlei könnte es bei weiteren Aufträgen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Das ist das Ergebnis der internen Revision des Bau- und Liegenschaftsbetriebs, kurz BLB. Bislang ging es bei den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt vor allem um neue Leuchten, die in der Staatskanzlei verbaut wurden. Dabei sollen Mitarbeiter den Auftrag unter dubiosen Umständen an ein Architekturbüro vergeben haben. Unregelmäßigkeiten könnte es aber auch bei Aufträgen beispielsweise für Fassadendämmung und Instandhaltung gegeben haben. Die interne Prüfung hat ergeben, dass sie ohne korrektes Ausschreibungsverfahren an ein Architekturbüro vergeben wurden. Dafür sei eine interne Software erheblich manipuliert worden. Trotz der Korruptions-Ermittlungen soll die Sanierung der Staatskanzlei weitergehen, so ein Sprecher des BLB.

Duisburger Preis für Toleranz wird vergeben • Der Preis wird heute Abend an Menschen verliehen, die im alltäglichen Bereich das Zusammenleben, die Zusammenarbeit und die interkulturelle Nachbarschaft gepflegt haben. Dahinter steht das Duisburger "Bündnis für Toleranz und Zivilcourage". Vorschläge konnten von Privatpersonen, Vereinen, Verbänden oder Firmen eingereicht werden. Im Mittelpunkt stand diesmal der Einsatz für Respekt statt Mobbing.

Feuerwehr-Roboter in Werl im Einsatz • Er soll Ruinen erkunden, Glutnester löschen und Bilder von Einsatzorten liefern, ohne die Kollegen in Gefahr zu bringen: "Robbi", der Löschroboter der Feuerwehr in Werl. Der 60.000 Euro teure Roboter bewegt sich auf zwei Gummiketten und ist so groß wie eine Schubkarre.

Pilotprojekt mit Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion • Das Fußball-Fachmagazin "Kicker" berichtet, dass es auch in der Fußball-Bundesliga ein Pilotprojekt mit Erklärungen nach VAR-Entscheidungen in den Stadien geben soll. Demnach soll der Schiedsrichter nach Eingreifen des Videoassistenten die Entscheidungen kurz auf dem Rasen für das Publikum im Stadion erklären. Ganz nach dem Vorbild der NFL in den USA . Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch mehr Transparenz. Der Deutsche Fußball-Bund will dazu heute weitere Auskünfte geben. Eine Testphase läuft bereits in Portugal. Auch bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland hatten die Spielleiter nach einem Videobeweis eine Ansage an das Publikum übers Mikrofon gemacht.

Start des inoffiziellen Winterschlussverkaufs • In vielen Geschäften fängt heute der Winterschlussverkauf an. Gesetzlich ist der zwar nicht mehr vorgesehen, viele Händler machen ihn aber trotzdem. Reduziert werden vor allem Kleidung, Lederwaren und Sportartikel. Wirtschaftlich gesehen hat der Schlussverkauf an Bedeutung stark verloren, andere Rabattaktionen wie etwa der Black Friday bringen seit Jahren deutlich mehr Umsatz.

DAS WETTER IN NRW

Gummistiefeltag: Nasser Wochenstart

Nass und mild • Der Tag bringt wechselhaftes Schauerwetter, teilweise regnet es sogar kräftig. Es bleibt windig mit Sturmböen bis 80 Kilometern in der Stunde. Vor allem am Vormittag wird es ungewöhnlich mild. In Aachen bis 11 Grad, in Dorsten 12 Grad und Leverkusen schafft es sogar auf 13 Grad.