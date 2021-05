Lockerungen und Sonnenschein: Wie Städte am Wochenende Corona-Regeln kontrollieren

Dehoga fordert mehr Platz für Gäste

" Wir begrüßen, dass in bestimmten Bereichen keine Testpflicht mehr im Außenbereich der Gastronomie besteht ", sagte ein Sprecher des Gaststättenverbandes Dehoga. Zudem sei perspektivisch wichtig, dass auch Innenräume immer weiter geöffnet würden, um den Andrang der Menschen zu entzerren.

Lokale Infektionszahlen, mit Test, ohne Test: Die Regeln bleiben kompliziert. Konkrete Wochenend-Pläne sind da schwierig. Sicher ist nur: Auf jeden Fall raus. Das hat auch eine Passantin aus Köln vor, die am Freitag in Geschäften unterwegs ist, mit Terminen und negativem Corona-Test: " Auch wenn das viel Aufwand ist, irgendwie nimmt man es doch in Kauf, um ein bisschen Freiheit zu genießen. " Viel mehr als Shoppen mit Termin wird am Wochenende in Köln auch noch nicht möglich sein: Die Lockerungen für eine stabile Inzidenz unter 100 treten hier erst am Montag in Kraft. Die Stadt plant deshalb auch keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für das sonnige Wochenende - es wird wie üblich stichprobenartig oder nach Hinweisen die Einhaltung der Coronaregeln kontrolliert.

Verstärkte Corona-Maßnahmen in Düsseldorf

Nachdem es am Pfingstwochenende viele Corona-Verstöße gab, erlässt die Stadt jetzt neue Regeln für die Altstadt.

Anders ist es in Düsseldorf: Dort ist die Außengastronomie schon geöffnet. Das zog schon am vergangenen Pfingstwochenende viele Menschen in die Altstadt, die deshalb zu voll war. Deshalb gibt es von Freitag an abends und nachts strengere Corona-Regeln in der Altstadt und an manchen Abschnitten des Rheinufers, unter anderem ein Verweilverbot. In den Altstadtgassen und auf den Plätzen darf sich dann niemand mehr hinsetzen. Auch Alkohol darf dann im öffentlichen Raum nicht getrunken werden.