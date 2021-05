Corona-Lockerungen: Wofür brauche ich noch einen Test?

Ein anderer Passant in der Kölner Fußgängerzone sagt, dass er die Regeln teilweise nicht nachvollziehen kann: "In der Außengastronomie finde ich einen Test nicht gerade erforderlich, weil ich im Freien sitze." In Innenräumen dagegen kann er bei hohen Inzidenzen eine Testpflicht nachvollziehen.

Inzidenz unter 50

Bei einer lokalen Inzidenz unter 50 gibt es weitere Lockerungen in den Städten und Kreisen. Dann darf in Sporthallen und Fitnessstudios wieder mit Abstand trainiert werden – und mit Tests. Auch Indoor-Spielplätze und Ausflugsschiffe dürfen wieder starten. Und die Gastronomie darf auch den Innenbereich wieder öffnen. Bei allen Öffnungen müssen Gäste und Kunden negative Coronatests vorlegen. In der Außengastronomie ist aber kein Test mehr notwendig.

Bei einem Inzidenzwert unter 50 ist bei privaten Treffen mit vorherigen Tests mehr möglich: Zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich dann in der Öffentlichkeit treffen - beispielsweise in Parks oder an Seen. Und es dürfen private Veranstaltungen bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen stattfinden – allerdings keine Partys. Für diese Treffen gilt eine Testpflicht.

Inzidenz unter 35

Der dritte und letzte Öffnungsschritt ist ab einer lokalen Inzidenz unter 35 möglich: Tests für den Besuch von Freibädern und der Innengastronomie sind dann nicht mehr notwendig. Diskos und Clubs mit Außenbereichen dürfen zumindest draußen für bis zu 100 Gäste öffnen – dafür müssen negative Testergebnisse mitgebracht werden. Und es sind auch private Partys (also nicht nur private Veranstaltungen) mit bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen möglich, ebenfalls mit Tests.