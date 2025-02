Bei anderen Clubs ist es oft verpönt, als erster auf der Matte zu stehen. Doch bei Paula Hack Friseure - die Party-Location - stehen schon eine halbe Stunde vor Einlass die ersten Schlange. Hier ist die Devise, jede Minute zählt.

"Aufploppende" Partys

Eine Stunde und 59 Minuten. So lange geht der sogenannte Pop-Up-Rave vom Künstler-Kollektiv AURA. Seit letztem Jahr organisieren Sängerin Giulia Wahn, DJ Claudio Hofmann und Toningenieur Nils Ottmann kurze Techno-Partys in den ungewöhnlichsten Locations in Münster.

Der Trend schwappt aus Nachbarländern wie den Niederlanden oder Belgien rüber. Das Ziel ist mit unkonventionellen Orten, etwas Neues zu bieten. Aber nicht nur die Orte sind ungewöhnlich. Auch die Zeit. Denn der Rave beginnt schon um 18 Uhr.

"Die Clubs gehen kaputt. Deshalb muss man sich immer wieder etwas Neues überlegen, um innovativ zu bleiben. Natürlich um die Leute zu entertainen, aber auch um Kultur zu bewahren." Giulia Wahn

Gästeliste und Gewinnspiel

Die Idee kommt in Münster an. Das Exklusive sei der Reiz der Veranstaltung erzählen Maren und Helen. " Es ist mal was anderes und es ist cool, weil wir danach noch in die Bar gehen können oder einfach früh ins Bett ", sagt Helen lachend.

Die beiden 21-Jährigen sind über Instagram auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und haben Tickets durch ein Gewinnspiel bekommen. Die anderen Gäste kommen über ein Losverfahren auf die Gästeliste. Nur 160 Personen können in dem Friseursalon feiern. Die Exklusivität sei das Ziel der Veranstalter.

"Es ist langweilig, wenn du jeden Freitag in den gleichen Club gehen kannst. Wenn du aber schon einen Monat weißt, du stehst auf einer Liste mit nur 150 Leuten und bist Teil der Veranstaltung. Das ist besonders." Giulia Wahn

Feiern zwischen Spiegeln und Massage -Sesseln

Die ersten Veranstaltungen von AURA fanden in einem Kleidungsgeschäft und einem Tattoostudio statt. Die Dritte im Friseursalon von Paula Hack. Am Vortag räumte das dreiköpfige Team alles weg, was nicht befestigt war. Doch der Flair soll erhalten bleiben. " Das muss aussehen wie ein Friseursalon. Sonst wäre es jede x-beliebige Veranstaltungslocation ", erklärt Giulia.

Das Nutzen die Feiernden. An den großen Friseurspiegeln werden zwischendurch Make-up und Haare gerichtet. Die fest montierten Massage-Stühle laden für kurze Pausen ein. Doch die meiste Zeit verschwinden die verbliebenen Möbel in der tanzenden Masse. Nur wenige Verlassen den Salon für eine kurze Pause. Jedes Lied wollen die Gäste mitnehmen.

Mehr Mut für Kultur

Für die Besitzerin Paula Hack ist die Veranstaltung ein gelungenes Experiment. Auch wenn die vibrierenden Wände zeigen, dass der Friseursalon eigentlich nicht für Partys ausgelegt ist. Deshalb waren sie und ihr Mann im ersten Moment unsicher.

"Am Anfang haben wir gedacht, was kommt auf uns zu?! Aber man muss der jungen Generation die Möglichkeit geben, so etwas zu tun." Paula Hack

Sie wünscht sich, dass mehr Unternehmen in Münster solche Aktionen unterstützen und Risikofreudiger werden. Denn das Team von AURA möchte weiter machen. " Wir wollen keine Eintagsfliege sein. Wir wollen nachhaltig Kultur in Münster fördern ", sagt Giulia Wahn.

