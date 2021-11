Corona-Impfpflicht: Die einen fordern, die anderen zögern noch

Und was sagen die Betroffenen? Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat bereits die Einführung einer Impfpflicht für Personen gefordert, die in medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen sowie Schulen und Kindertagesstätten tätig sind. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, sprach sich am Dienstag gegen eine Impfpflicht nur für Pflegekräfte aus. Anstatt auf bestimmte Berufsgruppen zu zielen, müsse " einrichtungsbezogen " vorgegangen werden. Auch Reinigungs- und Küchenkräfte sowie die Angehörigen hätten Kontakt zu den besonders verletzbaren Bewohnern.

Ampel-Partner zögern noch

Entscheiden kann eine Impfpflicht sowieso nur die Politik. Und da deutet sich bislang keine schnelle Entscheidung an. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD -Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte am Dienstag im ARD -Mittagsmagazin, seine Partei könne sich eine Impfpflicht vorstellen. " Das wollen wir aber in Ruhe diskutieren ." Es sei richtig, das nicht in einem " Hauruck-Verfahren " zu machen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, sagte, in den Reihen der künftigen Ampel-Partner gebe es Befürworter, aber auch " manche, deren Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist ".

Sorge, dass ungeimpfte Pflegekräfte dann fehlen

Von Kritikern wird befürchtet, dass eine Impfpflicht etwa ungeimpfte Pflegekräfte aus dem Job treiben könnte, was die Situation in der Pflege verschärfen würde. Hilfreich könnte da ein Blick ins Ausland sein. Denn Italien, Frankreich oder Griechenland haben bereits eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte eingeführt. Und das Beispiel Frankreich zeigt, dass die Sorgen vielleicht übertrieben sind. Denn von den 2,7 Millionen Betroffenen wurden nur etwa 15.000 Angestellte nach Hause geschickt und 2.000 haben selbst gekündigt. Das heißt: Nur 0,6 Prozent des Personals sind weggefallen.