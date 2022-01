PCR-Knappheit: Warum die Inzidenz immer unverlässlicher wird

" Das ist mal wieder so ein Beispiel, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann ", so Lehr. " Es war vorhersehbar, was kommt, nur reagiert wurde leider nicht. " Er vermutet, dass Deutschland aufgrund der fehlenden Testkapazitäten gepaart mit den hohen Infektionszahlen " sehr schnell wieder in einen gewissen Blindflug " übergehen werde.

"Den Weihnachtsnebel werden wir jetzt gegen den Omikron-Nebel austauschen." Thorsten Lehr, Infektionsmodellierer

Bewertung der Infektionslage wird immer ungenauer