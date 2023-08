Corona-Infektionen steigen leicht: Neue Impfstoffe angekündigt

Biontech und Pfizer haben ihren Impfstoff an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasst. Von XBB stammt auch die derzeit in Deutschland zirkulierende Variante EG.5 ab. Auch das US-Unternehmen Novavax will dem Bericht zufolge im Herbst einen auf die Variante XBB.1.5 angepassten Impfstoff ausliefern

Trotz des aktuellen Sommergefühls in NRW, passt diese Nachricht in die aktuelle Lage, denn seit einigen Wochen steigen die Coronazahlen in Deutschland genauso wie in NRW.

1.030 Neuinfektionen in einer Woche

" In der letzten Woche (14.-20.08.2023) wurden insgesamt 1.030 Fälle für Nordrhein-Westfalen gemeldet (Vorwoche: 769) ", heißt es dazu aus NRW-Gesundheitsministeriums ( MAGS ), das darauf hinweist, dass " die Fallzahlen stark von der Häufigkeit von Corona-Tests abhängen ".

Seit dem 8. April gelten weder in NRW noch in Deutschland staatliche Corona-Schutzvorschriften. Es gibt also keine Pflicht, sich auf das Virus testen zu lassen. Wer sich testen lässt, macht dies freiwillig.

Viruslast im Abwasser steigt

Gleichzeitig steigt auch die SARS-CoV-2 Viruslast im Abwasser in den Kläranlagen in NRW, aus denen Proben entnommen werden. Seit Mitte Juli steigt die Viruslast in zehn der Anlagen um mehr als 15 Prozent pro Woche.