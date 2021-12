Gibt es wirklich zu wenig Booster-Impfstoff?

" Wir haben zu wenig Impfstoff. Das hat viele überrascht in der Inventur - mich auch. ", so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern in den ARD -Tagesthemen. Für die nächsten Monate sei nicht genug Booster-Impfstoff da.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet von insgesamt 3,2 Millionen Dosen Biontech, die in den nächsten drei Wochen angeliefert würden. Das sei eine Verringerung auf ein Sechstel im Vergleich zu vorher. Moderna liefere dagegen im selben Zeitraum 30 Millionen Dosen für Boosterimpfungen aus.

Hat Vorgänger Spahn die Bestellung verschlafen?

neuer Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Lauterbach sagte in den Tagesthemen, er sei " schon seit dem Wochenende " unter anderem direkt mit den Impfstoff-Herstellern in Kontakt, um zügig für weiteren Impfstoff zu sorgen. Der Minister will sich voraussichtlich am morgigen Donnerstag näher zur Lage äußern.