Digitaler Impfausweis: Technische Probleme zum Start in den Apotheken

Seit diesem Montag stellen die Apotheken in NRW QR -Codes für den digitalen Impfausweis aus. Geimpfte können den Code in die Corona-Warn-App oder die Cov-Pass-App übertragen und die App dann als digitalen Impfausweis nutzen. Doch nicht alle Apotheken, die den Service anbieten, konnten sich am Morgen in das dafür notwendige System einloggen.

Apotheken können sich teils nicht einloggen

Sowohl die Kölner Engel-Apotheke als auch die Düsseldorfer Kloster-Apotheke berichteten dem WDR am Montagmorgen von Problemen. Dort konnten anfangs keine QR-Codes ausgestellt werden. Auch die Karolinger-Apotheke in Aachen berichtete von Serverproblemen.

In Münster haben nach WDR -Informationen etliche Apotheken die Kunden wieder nach Hause geschickt. Immerhin: Sie konnten ihre Impfpässe da lassen und später - hoffentlich zusammen mit dem QR-Code - wieder abholen. Genauso lief es in einer Apotheke in Paderborn sowie in Meschede.

"System mittlerweile stabil"

Der Apothekerverband Westfalen-Lippe sprach für sein Gebiet insgesamt von technischen Hürden: Zwar hätten schon Impfzertifikate erstellt werden können, andere Apotheken hätten sich aber nicht einloggen können. Es habe bereits eine große Zahl von Kundenanfragen gegeben.

Thomas Preis vom Apothekerverband Nordrhein sagte, nach anfänglichen technischen Problemen am Morgen laufe das System mittlerweile stabil. Er selbst habe in seiner Kölner Filiale schon 50 Zertifikate ausgestellt.

Auch Patienten-Portal ist überlastet

In den Apotheken können alle, die beispielsweise in einer Arztpraxis, bei der Arbeit oder durch mobile Impfteams geimpft worden sind, nach Vorlage von Impfpass und Personalausweis ein digitales Impfzertifikat bekommen. Es machen noch nicht alle Apotheken mit, sie werden nach und nach an das System angeschlossen.

Teilnehmende Apotheken findet man im Internet unter "Mein Apothekermanager" - aber auch dieses Portal war am Montagmorgen überlastet. Die Apotheken tragen sich selbst in das Portal ein.