SPD-Fraktionschef Ott kritisiert Merz und Monopole

Merz hatte am Montag die Pläne für einen raschen Umbau der Stahlindustrie auf eine klimafreundliche Wasserstoffwirtschaft angezweifelt: "Ich glaube persönlich nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum Wasserstoff-betriebenen Stahlwerk erfolgreich sein wird" , so der Kanzlerkandidat in Bochum bei einer Betriebsrätekonferenz der CDU-Arbeitnehmerschaft CDA . "Wo soll der Wasserstoff denn herkommen - den haben wir nicht" , so Merz weiter.