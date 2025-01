In der Begründung heißt es unter anderem, dass die CDU-Politikerin die " starke Stimme Europas in der Welt " sei. In einer Zeit, in der die Europäische Union von außen durch den Aggressionskrieg Russlands, von innen durch Demagogen, Rassisten, Antisemiten und Anti-Europäer bedroht werde.

Seit Juli 2019 steht die 66-Jährige an der Spitze der Europäischen Union. In dieser Zeit musste von der Leyen das Bündnis durch zahlreiche Krisen führen. Schon kurz nach Amtsantritt brach weltweit die Corona-Pandemie aus. Hier habe die Kommission Verantwortung übernommen und maßgeblich zur Entwicklung wirksamer Impfstoffe beigetragen.

Klare Haltung gegen Russland

Lob bekommt von der Leyen, die Medizin studiert hat, auch für ihre Haltung im Ukraine-Krieg. Ursula von der Leyen, so das Karlspreisdirektorium, habe von Beginn an deutlich gemacht und auch dafür gearbeitet, dass sich ein ganzer Kontinent solidarisch mit der Ukraine zeige. Wirtschaftliche und militärische Hilfen in Milliardenhöhe seien bereitgestellt, dutzende Sanktionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht worden. Außerdem werden Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geführt.

Unterstützung für die Ukraine

Schon 2023 lobte die Kommissionspräsidentin bei der Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj das ukrainische Volk. " Die Ukraine verkörpert all das, wofür die Europäische Idee steht: den Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen, den Kampf für Werte und Freiheit, das Ringen für Frieden und Einhei t", sagte die Christdemokratin damals. Und im Rahmen des russischen Angriffskrieges musste die EU eine weitere Krise meistern – die Energiekrise. Seitdem setzt sich von der Leyen für einen schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien ein.

Geschickte Verhandlerin