Nach Razzien: Kommt der Untersuchungsausschuss zur Staatskanzlei-Sanierung?

Der Oppositionsführer im NRW-Landtag, Jochen Ott (SPD), hat einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Korruptionsverdacht im Zuge der Staatskanzlei-Sanierung nicht ausgeschlossen. "Wenn es Not tut, sind wir vorbereitet" , sagte Ott am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten in Düsseldorf. Ein solcher Untersuchungsausschuss gilt als mächtigstes Instrument der Opposition, um das Handeln der Regierung kritisch zu prüfen.

Neue Erkenntnisse im Hauptausschuss?